Caso Lusso: Descubren escondite bajo tierra que habría sido utilizado por dueños de los gimnasios

Las investigaciones del caso Lusso siguen revelando nuevos hallazgos.

La noche de este jueves 28 de mayo, agentes del OIJ localizaron una supuesta caleta o escondite que, según las pesquisas, habría sido utilizada por la organización investigada para almacenar droga.

El hallazgo ocurrió durante un allanamiento realizado en una quinta ubicada en Higuito de San Mateo, en Alajuela.

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Las investigaciones del caso Lusso siguen revelando nuevos hallazgos, en San Mateo, Alajuela descubrieron la supuesta caleta en la que escondían droga. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Hallaron sitio utilizado como caleta

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que el operativo forma parte de la continuación de las diligencias relacionadas con este caso que investiga el delito de legitimación de capitales.

“Se allanó una quinta, que de acuerdo con nuestras investigaciones puede ser utilizada por la estructura criminal para el almacenamiento de droga, ya que incluso encontramos un lugar donde presumiblemente se almacenaba, que es lo conocido como caleta”, señaló Soto.

Un detenido durante el operativo

Durante la intervención, las autoridades capturaron a un hombre de apellido Castillo, de 19 años y nacionalidad nicaragüense.

Según el OIJ, el sospechoso custodiaba la propiedad y fue detenido en posesión de una pistola calibre .40 y otra de 9 milímetros.

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Las investigaciones del caso Lusso siguen revelando nuevos hallazgos, en San Mateo, Alajuela descubrieron la supuesta caleta en la que escondían droga. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

También decomisaron droga y caballos

Las autoridades judiciales informaron que durante el allanamiento decomisaron un kilogramo de cocaína y cuatro caballos.

Por este expediente ya hay siete personas que descuentan seis meses de prisión preventiva.

Los sospechosos son de apellidos Lanuza, Alfaro, Solís, Backer, Villalta, Piedra y otra mujer también de apellido Alfaro.

Ellos fueron detenidos la madrugada del lunes 18 de mayo anterior.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el alcance de las actividades que, según las pesquisas, realizaba la estructura criminal.