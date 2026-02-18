Caso Transbordo: Dos hermanos y un primo se las habrían ingeniado para enviar droga a Europa en contenedores

Dos hermanos apellidados Artavia Hormel y un primo de estos de apellido Chavarría Hormel se la habrían ingeniado para enviar grandes cargamentos de cocaína a Europa.

De acuerdo con las autoridades, los tres sospechosos habrían formulado un plan para usar contenedores con carga lícita, dentro de los cuales, supuestamente, habrían escondido varios paquetes de droga.

A raíz de esta situación es que la mañana de este miércoles la Fiscalía de Limón, en coordinación con la Policía de Control de Drogas (PCD), realizaron cuatro allanamientos en Limón para detener a los tres sospechosos.

Este miércoles se realizaron cuatro allanamientos para detener a los sospechosos. (Alonso Tenorio)

“Según las investigaciones, serían responsables de contaminar un contenedor con más de dos toneladas de cocaína en octubre del 2023 y que fue descubierto por las autoridades policiales por medio de la Operación Soberanía en la Terminal de Contenedores en Moín, Limón, cuyo destino final era el Puerto de Amberes en Bélgica”, informó la PCD.

De acuerdo con las autoridades, en noviembre del 2023 agentes antidrogas detuvieron a un hombre apellidado Calvo, quien era el chofer que ingresó el mencionado alijo de droga hasta la terminal portuaria.

El Ministerio Público también estaría investigando a estos sujetos como sospechosos de presunto delito de legitimación de capitales; es decir, lavar el dinero que, al parecer, obtenían del narcotráfico.

“Además, agentes judiciales acompañan este allanamiento para recabar prueba por el delito de legitimación de capitales, pues aparentemente estas personas conformaron una sociedad anónima en la que movieron importantes cantidades de dinero”.

En los allanamientos participan oficiales de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia y la Fuerza Pública.