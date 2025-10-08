Sucesos

Caso Wallet: así es cómo una banda habría hecho millonarias estafas con tarjetas robadas

Banda conformada por orientales y costarricenses fue desarticulada por supuestas estafas millonarias con tarjetas y billeteras virtuales

Por Alejandra Morales
Allanamiento Heredia Súper Chino
Los allanamientos fueron parte del llamado Caso Wallet. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Una supuesta banda conformada por orientales y costarricenses es sospechosa de estar detrás de estafas millonarias por medio de tarjetas bancarias.

Los agentes de la sección de Fraudes del OIJ realizó, la mañana de este miércoles 8 de octubre, allanamientos en Heredia y en Palmares de Alajuela para desarticular a la organización.

El supuesto modo de operar que utilizaban era robar información de las tarjetas bancarias y las mantenían en billeteras virtuales, también conocidas como Wallet en inglés, de ahí el nombre de este caso.

El perjuicio económico asciende a los ¢60 millones.

Allanamiento Heredia Súper Chino
Uno de los allanamientos fue en un supermercado en Heredia. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La organización, al parecer, enviaba mensajes de texto con un link y las víctimas al acceder llegaban a páginas en las que les ofrecían trámites de bancos, correos, entre otros. Entonces, al interactuar en estos sitios, daban información importante, como el número de tarjeta, el vencimiento y el código de seguridad, estos datos supuestamente los usaba la banda, señala la investigación.

Los sospechosos con este dinero compraban licor y en apariencia hasta adquirieron una casa prefabricada.

La investigación contra la banda inició hace unos meses.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

