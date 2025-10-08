Caso Wallet: así es cómo una banda habría hecho millonarias estafas con tarjetas robadas

Una supuesta banda conformada por orientales y costarricenses es sospechosa de estar detrás de estafas millonarias por medio de tarjetas bancarias.
Los agentes de la sección de Fraudes del OIJ realizó, la mañana de este miércoles 8 de octubre, allanamientos en Heredia y en Palmares de Alajuela para desarticular a la organización.
El supuesto modo de operar que utilizaban era robar información de las tarjetas bancarias y las mantenían en billeteras virtuales, también conocidas como Wallet en inglés, de ahí el nombre de este caso.
El perjuicio económico asciende a los ¢60 millones.
La organización, al parecer, enviaba mensajes de texto con un link y las víctimas al acceder llegaban a páginas en las que les ofrecían trámites de bancos, correos, entre otros. Entonces, al interactuar en estos sitios, daban información importante, como el número de tarjeta, el vencimiento y el código de seguridad, estos datos supuestamente los usaba la banda, señala la investigación.
Los sospechosos con este dinero compraban licor y en apariencia hasta adquirieron una casa prefabricada.
La investigación contra la banda inició hace unos meses.