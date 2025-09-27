Fiscalía pidió cárcel para sospechosa de estafas millonarias con vacaciones, pero esto decidió juez

Una mujer de apellidos Rodríguez Murillo sospechosa de millonarias estafas, deberá cumplir con lo que dictó el juez. (Cortes/Foto: cortesía OIJ)

La Fiscalía Adjunta de Heredia informó que solicitó la imposición de prisión preventiva contra una mujer de apellidos Rodríguez Murillo, quien fue detenida como sospechosa de cometer millonarias estafas relacionadas con paquetes vacacionales.

Sin embargo, el Juzgado Penal de la localidad rechazó la petición en su lugar, y ordenó la aplicación de otras medidas cautelares. Entre ellas se encuentra la obligación de presentarse a firmar cada 15 días, el impedimento de salida del país, el compromiso de mantener un domicilio fijo y la prohibición de realizar cualquier actividad vinculada con agencias de viajes.

El Ministerio Público no está conforme con la decisión del Juzgado, por lo que presentó una apelación.

Ahora queda en manos del Tribunal Penal programar una nueva audiencia en la que la Fiscalía reiterará la petición de enviar a la imputada a prisión preventiva

Rodríguez Murillo fue detenida

La causa continúa en investigación mientras el Ministerio Público insiste en que la medida de privación de libertad es necesaria para asegurar la comparecencia de la sospechosa al proceso.

Los hechos ocurrieron en el año 2023. La mujer era recomendada por terceros y ella se contactaba con los ofendidos.

Según la investigación, en mayo del 2024, uno de los ofendidos habría decidido confiar en Rodríguez y realizó nada menos que 85 reservaciones, tanto para él como para conocidos suyos. El monto total ascendió a $29.000 (unos 15 millones de colones al tipo de cambio actual).

Pero lo que parecía un negocio seguro se convirtió en un supuesto fraude: 83 reservaciones nunca fueron gestionadas y las otras dos apenas se concretaron de manera parcial, con cambios de última hora en hoteles o habitaciones que no existían.

La situación estalló cuando los afectados reclamaron su dinero y descubrieron que la sospechosa, al parecer, nunca retribuyó los pagos recibidos.

Ante la presión y la vergüenza de haber involucrado a conocidos, la víctima principal tuvo que endeudarse y sacar un préstamo bancario para devolver los dineros, quedando atrapado en un problema económico.

Según el OIJ, en dos casos la mujer quedó debiendo a dos personas $800 (más de 400 mil colones).