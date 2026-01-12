¡Cayó el cazador de Barú! Detienen a hombre por destazar especies silvestres y amenazar vecinos

Después de dos meses de investigación y múltiples denuncias por cacería ilegal, amenazas y uso indebido de armas de fuego, las autoridades realizaron un allanamiento en el sector conocido como Las Tumbas de Barú, Pérez Zeledón, donde se logró la detención de un hombre de apellido Rojas, de 52 años.

De acuerdo con la información oficial, el operativo se efectuó luego de recopilar prueba suficiente que vincula al sospechoso con actividades ilícitas relacionadas con la cacería de especies silvestres, así como con el accionamiento de armas de fuego en la zona.

Durante la intervención, las autoridades ubicaron varias especies animales destazadas, las cuales fueron entregadas al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

El hombre fue puesto a la orden del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.