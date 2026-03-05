Centros turísticos bajo investigación por presunto comercio ilegal de animales silvestres

La Fiscalía Adjunta Ambiental dirige seis allanamientos como parte de una investigación por presunto trasiego y comercio de animales silvestres, en el marco de la causa 25-000049-0611-PE.
Los operativos se realizan en cinco instalaciones de centros turísticos y en una casa, en Bijagua de Upala.
Las diligencias se ejecutan en conjunto con agentes del Organismo de Investigación Judicial y con el apoyo técnico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
Según informó el Ministerio Público de Costa Rica, el objetivo de los allanamientos es ubicar y asegurar evidencia, así como localizar posibles ejemplares de fauna silvestre que podrían encontrarse en los sitios investigados.
LEA MÁS: Interpol detiene a supuesto influencer por delitos sexuales contra menores
Sospecha de uso turístico de animales
De acuerdo con la investigación, se analiza si se habría utilizado una dinámica de captura, traslado, ocultamiento y exhibición de fauna silvestre sin los permisos respectivos, aparentemente con fines lucrativos vinculados a actividades turísticas.
LEA MÁS: Disparos despertaron a vecinos en Matina y minutos después hallaron a un hombre muerto
Además, las autoridades indagan la presunta participación de vendedores locales en este posible esquema.
Llamado a proteger la fauna
La Fiscalía Adjunta Ambiental hizo un llamado a la protección de la fauna silvestre, al recordar que estos animales cumplen funciones esenciales para los ecosistemas.
Las autoridades advirtieron que capturar, trasladar, comercializar o utilizar fauna silvestre sin autorización puede generar responsabilidad penal, además de provocar graves afectaciones al bienestar animal y al equilibrio ambiental.