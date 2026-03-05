Disparos despertaron a vecinos en Matina y minutos después hallaron a un hombre muerto

Vecinos de Cuba Creek, en Matina, Limón, amanecieron con una escena violenta luego de que, a eso de las 5 a. m. de este jueves 5 de marzo, reportaran haber escuchado una balacera en la comunidad.

Tras la alerta, socorristas de la Cruz Roja Costarricense se desplazaron al sitio y confirmaron la muerte de un hombre.

“Herido por arma de fuego, se aborda a un hombre adulto con impacto en la cabeza, sin signos de vida”, señalaron desde la central de la benemérita.

LEA MÁS: Interpol detiene a supuesto influencer por delitos sexuales contra menores

Vecinos alertaron sobre múltiples disparos en la comunidad de Cuba Creek, en Limón. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Las causas que mediaron en esta agresión no están claras. Sin embargo, versiones no oficiales señalaban que, en apariencia, se habría tratado de un asalto.

LEA MÁS: Revelan monto millonario vinculado al ataque contra Marisol Gómez y la muerte de su pareja

Pese a esto, serán las autoridades judiciales las que determinen lo ocurrido, ya que agentes se mantienen en el lugar realizando las diligencias correspondientes y recopilando indicios para esclarecer el caso.