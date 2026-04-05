Chofer de plataformas digitales aceptó un viaje a Orotina y casi le cuesta la vida

Un conductor de plataforma vivió un desgarrador ataque que lo tiene entre la vida y la muerte, luego de recibir múltiples puñaladas y ser víctima de un robo de vehículo en La Ceiba de Orotina.

La víctima, de apellido Arroyo, de 69 años, permanece internada en el hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, donde lucha por su vida tras la brutal agresión ocurrida la noche de este Sábado Santo.

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Adulto mayor fue víctima de un violento ataque tras aceptar un viaje en Orotina. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/La Nación)

De acuerdo con el OIJ, el ataque se dio mientras el hombre realizaba un servicio como transportista.

“El ofendido es un transportista que pertenece a una plataforma, al mismo le solicitaron un servicio desde San Ramón, Alajuela, hacia Orotina, recoge a las personas, al llegar al sector de La Ceiba, aparentemente las personas que viajaban con él intentaron despojarlo del vehículo y robarselo, en ese momento al parecer hubo un enfrentamiento entre el ofendido y los sospechosos”, detallaron en la oficina de prensa judicial.

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Durante el hecho, Arroyo resultó herido con arma blanca (puñal) en varias partes del cuerpo, producto del violento ataque.

Los antisociales lograron llevarse el carro, un automóvil del cual las autoridades aún no han brindado mayores detalles.

El caso se mantiene en investigación por parte de los agentes del OIJ de Orotina, quienes trabajan para dar con los responsables de este intento de homicidio y robo.