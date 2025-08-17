Caída en alcantarilla llena de dolor a una familia costarricense

El joven falleció al estrellarse contra la alcantarilla

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un hombre de 28 años la madrugada de este domingo en Las Horquetas de Sarapiquí, Heredia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el fallecido es de apellido Centeno de 28 años.

El accidente ocurrió frente al restaurante La Familia.

Según confirmó la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 3:35 a. m., cuando reportaron la colisión de un vehículo liviano contra una alcantarilla.

Al llegar al sitio, los socorristas atendieron a un hombre quien presentaba múltiples lesiones de gravedad. Sin embargo, al ser valorado se confirmó que no tenía signos vitales.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial se encargaron del levantamiento del cuerpo.