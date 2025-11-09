Sucesos

Choque de motocicleta contra una vaca terminó en tragedia en Sarapiquí

La víctima falleció en el sitio, mientras que su acompañante lucha por su vida en el Hospital de Guápiles.

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una mujer falleció y un hombre resultó gravemente herido luego de que la motocicleta en la que viajaban colisionara contra una vaca.

El accidente ocurrió a las 3:30 a. m., de este domingo 9 de noviembre, en San Bernardino de Las Horquetas, Sarapiquí, Heredia, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

Ambulancia cruz roja
El hombre fue llevado en condición grave al hospital./Imagen con fines ilustrativos.

En el lugar, las unidades de emergencia atendieron a dos personas. La mujer fue declarada sin signos vitales en el sitio, mientras que el hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital de Guápiles.

LEA MÁS: Motociclista resulta gravemente herido tras violento accidente este sábado

Al sitio acudieron dos unidades básicas de la Cruz Roja, y las autoridades correspondientes se mantienen a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/sucesos/muchacho-de-19-anos-que-estaba-desaparecido-fue/ACXJGEFFKJEG7HAN6E5UAIHZ4M/story/

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidente en motoaccidentes en costa ricasan bernardino sarapiquíchoque moto vacamujer fallecida choque
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.