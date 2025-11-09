Choque de motocicleta contra una vaca terminó en tragedia en Sarapiquí

Una mujer falleció y un hombre resultó gravemente herido luego de que la motocicleta en la que viajaban colisionara contra una vaca.

El accidente ocurrió a las 3:30 a. m., de este domingo 9 de noviembre, en San Bernardino de Las Horquetas, Sarapiquí, Heredia, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El hombre fue llevado en condición grave al hospital./Imagen con fines ilustrativos.

En el lugar, las unidades de emergencia atendieron a dos personas. La mujer fue declarada sin signos vitales en el sitio, mientras que el hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital de Guápiles.

Al sitio acudieron dos unidades básicas de la Cruz Roja, y las autoridades correspondientes se mantienen a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

