Motociclista resulta gravemente herido tras violento accidente este sábado

La Cruz Roja Costarricense atendió hace pocos minutos un fuerte accidente de tránsito en Parrita centro, donde un motociclista resultó con heridas de consideración.

Según el reporte preliminar, al llegar al sitio, los socorristas encontraron a un hombre con múltiples traumas, por lo que fue estabilizado en el lugar y trasladado en condición urgente al centro médico de la zona.

LEA MÁS: Mamá tiene ocho años sufriendo por desaparición de hijo que habría sido víctima de un aterrador crimen

El paramédico Carlos Montes, de la Cruz Roja Costarricense, explicó que la pronta respuesta permitió brindar asistencia oportuna al afectado.

La Cruz Roja Costarricense atendió de emergencia al motociclista en Parrita centro. (Cortesía Cruz Roja/Cortesía)

Heridas y golpes en los brazos

“Al llegar al lugar abordamos a un hombre con múltiples traumas; sobre todo a nivel de extremidades superiores. Se estabilizó en el sitio y se trasladó de inmediato al centro médico de Parrita en condición urgente”, indicó Montes.

LEA MÁS: Muchacho de 19 años que estaba desaparecido fue encontrado muerto en Cartago

Las autoridades no han confirmado aún las causas del accidente ni la identidad del herido. Oficiales de tránsito se mantienen en el sitio para realizar las investigaciones correspondientes.

Nota realizada con ayuda de IA