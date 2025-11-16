Choque devastador en Los Chiles deja a un ciclista sin vida y al carro volcado

Un violento accidente entre un carro y una bici cobró la vida de la persona que andaba en este último medio de transporte, en Los Chiles de Alajuela, zona norte de Costa Rica.

La alerta trascendió a las 6:52 a. m. de este domingo 16 de noviembre.

“Se aborda a un hombre adulto sin signos de vitales”, señalaron en la Cruz Roja.

LEA MÁS: Tres motociclistas mueren y otras personas quedaron delicadas en accidentes en carretera

Un violento accidente entre un carro y una bici cobró la vida de la persona que andaba en este último medio de transporte, en Los Chiles de Alajuela, zona norte de Costa Rica. Foto: Comunidad Santa Fe de Los Chiles (Comunidad Santa Fe de Los Chiles/Comunidad Santa Fe de Los Chiles)

El fuerte impacto provocó que el carro quedara volcado, las causas que mediaron en esta situación no han trascendido; sin embargo, las autoridades señalan que el exceso de velocidad es uno de los factores que provocaron la tragedia.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) confirmó 470 personas fallecidas por accidentes en carretera hasta el 10 de noviembre anterior. A esas hay que sumarles varias más que se han dado en las últimas horas.

LEA MÁS: Querido comerciante fue víctima de horrible crimen dentro de su casa tras regresar de la iglesia

LEA MÁS: Gravilias vive un amanecer de terror tras lluvia de disparos que mataron a un hombre