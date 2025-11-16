Sucesos

Choque devastador en Los Chiles deja a un ciclista sin vida y al carro volcado

Ciclista pierde la vida en un violento accidente en Los Chiles

Por Alejandra Morales

Un violento accidente entre un carro y una bici cobró la vida de la persona que andaba en este último medio de transporte, en Los Chiles de Alajuela, zona norte de Costa Rica.

La alerta trascendió a las 6:52 a. m. de este domingo 16 de noviembre.

“Se aborda a un hombre adulto sin signos de vitales”, señalaron en la Cruz Roja.

Un violento accidente entre un carro y una bici cobró la vida de la persona que andaba en este último medio de transporte, en Los Chiles de Alajuela, zona norte de Costa Rica. Foto: Comunidad Santa Fe de Los Chiles (Comunidad Santa Fe de Los Chiles/Comunidad Santa Fe de Los Chiles)

El fuerte impacto provocó que el carro quedara volcado, las causas que mediaron en esta situación no han trascendido; sin embargo, las autoridades señalan que el exceso de velocidad es uno de los factores que provocaron la tragedia.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) confirmó 470 personas fallecidas por accidentes en carretera hasta el 10 de noviembre anterior. A esas hay que sumarles varias más que se han dado en las últimas horas.

