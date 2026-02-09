Choque entre carro y camión de basura deja tres personas con fuertes golpes

La Cruz Roja Costarricense atiende una colisión entre un vehículo liviano y un camión recolector de basura ocurrida en Pavas, San José, la mañana de este lunes.

Según el reporte inicial, en el sitio reportaban una persona prensada, por lo que la emergencia fue catalogada como de alta complejidad.

Al final llevaron a un centro médico a dos adultos y a un menor de edad.

LEA MÁS: Accidentes en carretera cobran la vida de joven motociclista y dejan a 5 personas en condición delicada

Emergencia de alta complejidad fue atendida en Pavas. Foto: Archivo (Cruz Roja/Cortesía)

Al lugar enviaron ambulancias de soporte básico, soporte avanzado y rescate, con el objetivo de atender a los involucrados y realizar las maniobras necesarias para liberar a la persona afectada.

LEA MÁS: A una mujer se le cayó el celular en la calle y al intentar recogerlo ocurrió una tragedia