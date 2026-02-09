Sucesos

Choque entre carro y camión de basura deja tres personas con fuertes golpes

Emergencia de alta complejidad fue atendida en Pavas

Por Alejandra Morales

La Cruz Roja Costarricense atiende una colisión entre un vehículo liviano y un camión recolector de basura ocurrida en Pavas, San José, la mañana de este lunes.

Según el reporte inicial, en el sitio reportaban una persona prensada, por lo que la emergencia fue catalogada como de alta complejidad.

Al final llevaron a un centro médico a dos adultos y a un menor de edad.

Emergencia de alta complejidad fue atendida en Pavas. Foto: Archivo (Cruz Roja/Cortesía)

Al lugar enviaron ambulancias de soporte básico, soporte avanzado y rescate, con el objetivo de atender a los involucrados y realizar las maniobras necesarias para liberar a la persona afectada.

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

