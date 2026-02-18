Choque múltiple agrava las presas en la General Cañas esta mañana

Un choque múltiple ocurrido minutos antes de las 10 de la mañana mantiene el tránsito lento sobre la autopista General Cañas, en sentido de Alajuela hacia San José.

El accidente se registró frente al Real Cariari, en un punto donde el congestionamiento vehicular es constante todos los días. A la saturación habitual de esta vía se le sumó este nuevo incidente, lo que generó mayores presas durante la mañana.

Choque

De acuerdo con la información preliminar, primero colisionaron dos vehículos livianos y, posteriormente, un cabezal también se habría visto involucrado en el percance junto a otro automóvil.

La Cruz Roja indicó que que no recibieron el reporte de personas heridas, en apariencia, el hecho dejó únicamente daños materiales. Sin embargo, las autoridades piden precaución a los conductores que transitan por la zona, ya que el paso continúa lento.