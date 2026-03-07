Choque termina en supuesta agresión de un hombre a una mujer y el sujeto rompe parabrisas y huye

Un choque entre dos vehículos terminó en una fuerte discusión y una supuesta agresión contra una mujer en Liberia.

El incidente ocurrió 25 metros al este de la Barbería Imagen.

En un video compartido por Noticias Trivisión se observa a un hombre molesto discutiendo con ambas mujeres, mientras la hija de la conductora graba lo que ocurre.

Momento quedó grabado

Según se escucha en el video, quienes viajaban junto a un bebé, ellas solicitaron al conductor que llamara a oficiales de Tránsito para atender el incidente. Sin embargo, el hombre se habría negado y continuó mostrando molestia y diciendo ofensas.

Accidente en Liberia (Noticias Trivisión/Noticias Trivisión)

Durante la discusión, el sujeto habría introducido parte de su cuerpo en el vehículo para intentar golpear a la conductora, algo que no se aprecia claramente en el video, pero que es mencionado por quienes estaban presentes.

En las imágenes también se escucha cómo le piden a la mujer cerrar el automóvil para evitar que el hombre intente ingresar.

El hombre de camisa roja rompe el parabrisas y huye. (Noticias Trivisión/Noticias Trivisión)

Minutos después, el conductor aparece con un objeto en sus manos amenazando con romper el parabrisas del vehículo de la familia, lo cual finalmente hace y posteriormente se retira del lugar sin esperar la llegada de las autoridades.

El caso ha provocado numerosas reacciones y comentarios en redes sociales.