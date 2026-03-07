Choque termina en supuesta agresión de un hombre a una mujer y el sujeto rompe parabrisas y huye

Un choque entre dos vehículos terminó en una fuerte discusión y una supuesta agresión contra una mujer en Liberia.
El incidente ocurrió 25 metros al este de la Barbería Imagen.
En un video compartido por Noticias Trivisión se observa a un hombre molesto discutiendo con ambas mujeres, mientras la hija de la conductora graba lo que ocurre.
Momento quedó grabado
Según se escucha en el video, quienes viajaban junto a un bebé, ellas solicitaron al conductor que llamara a oficiales de Tránsito para atender el incidente. Sin embargo, el hombre se habría negado y continuó mostrando molestia y diciendo ofensas.
Durante la discusión, el sujeto habría introducido parte de su cuerpo en el vehículo para intentar golpear a la conductora, algo que no se aprecia claramente en el video, pero que es mencionado por quienes estaban presentes.
En las imágenes también se escucha cómo le piden a la mujer cerrar el automóvil para evitar que el hombre intente ingresar.
Minutos después, el conductor aparece con un objeto en sus manos amenazando con romper el parabrisas del vehículo de la familia, lo cual finalmente hace y posteriormente se retira del lugar sin esperar la llegada de las autoridades.
El caso ha provocado numerosas reacciones y comentarios en redes sociales.