Sucesos

Ciclista fallece luego de que vehículo se metiera en su carril

La tragedia sucedió en Matina, cuando la víctima se desplazaba hacia la ruta 32

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Por Alejandra Morales

Un ciclista de apellido Sanabria, de 53 años, perdió la vida la tarde de este lunes 13 de abril, luego de que un vehículo, aparentemente, invadiera su carril y lo impactara, en un hecho ocurrido en Matina, Limón.

El accidente se registró 200 metros al norte del puente La Platina, cuando la víctima se desplazaba en su bicicleta en sentido de Matina hacia la Ruta 32.

De acuerdo con el informe preliminar del OIJ de Batán, el conductor de un vehículo que circulaba en sentido contrario invadió el carril del ciclista, provocando el accidente que resultó fatal.

“Por razones que no están claras, un vehículo que circulaba en sentido contrario habría invadido el carril del ciclista y se dio la colisión”, indicaron las autoridades judiciales.

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Oficiales del OIJ en el sector de Palenque El Sol, dos kilómetros antes de Guatuso, sobre ruta 4. Fotografía:
La tragedia sucedió en Matina, cuando la víctima se desplazaba hacia la ruta 32. Foto: Con fines ilustrativos (OIJ/Cortesía)

Conductor a la orden del Ministerio Público

Tras el accidente, el conductor del vehículo fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, entidad que determinará las medidas cautelares correspondientes mientras avanza la investigación.

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Los agentes del OIJ de Batán se encargan de esclarecer las circunstancias exactas del suceso, incluyendo posibles factores como el estado de la vía, la velocidad del vehículo o eventuales imprudencias.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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