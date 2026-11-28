Si usted planeaba viajar a Limón la mañana de este sábado, o de la provincia del Caribe hacia San José, hay malas noticias, pues el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que la ruta 32 fue cerrada de nuevo.

La medida fue comunicada por medio de una publicación en la página de Facebook del MOPT, en la que se indicó que el cierre se debe a la caída de material sobre la carretera.

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“Al amanecer de este sábado fue necesario el cierre de la ruta 32, por caída de material en los kilómetros 22 y 27”.

El cierre se dio debido a la caída de materiales en la ruta 32. (MOPT/cortesía)

Trascendió que maquinaria ya se dirige hacia los puntos afectados para retirar los escombros; sin embargo, no hay una hora prevista para la apertura del paso.

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Esta es la segunda vez que el MOPT cierra el paso por la ruta 32 recientemente, pues la madrugada del viernes también se aplicó un cierre total debido a la caída de un enorme árbol.

Ambas situaciones se habrían dado a consecuencia al mal tiempo que ha estado afectando esa zona, sobre todo en horas de la noche y la madrugada.