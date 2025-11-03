Cierre total en la ruta 32 por caída de material y fuertes lluvias en el Zurquí

Las fuertes lluvias en el Zurquí provocaron la caída de material sobre la carretera y obligaron al cierre total de la ruta 32, que comunica San José con Limón.

Según el reporte oficial del MOPT, la decisión se tomó como medida preventiva ante el riesgo de nuevos deslizamientos y las condiciones inestables del terreno.

Las autoridades informaron que será hasta el amanecer de este martes cuando se verifique el estado de la vía y se inicien las labores de limpieza y remoción del material que mantiene bloqueado el paso vehicular.

El llamado a los conductores es a utilizar rutas alternas, ya sea por Turrialba o Vara Blanca.

