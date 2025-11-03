Funcionario con 18 años de servicio cae intentando meter celular a la cárcel

La Policía Penitenciaria del centro penal Jorge Arturo Montero Castro detuvo a uno de sus compañeros de apellido Cascante Ávalos, quien intentó ingresar a la cárcel un teléfono celular, un chip y un cargador al recinto.

Policía funcionario fue detenido cuando trató de meter un celular a la cárcel (Ministerio de /Cortesía)

El hecho ocurrió cuando el funcionario, quien trabajaba en la Unidad Canina desde 2009 y acumulaba 18 años de servicio, andaba los dispositivos dentro de un envoltorio de tape negro escondido en la bolsa de su pantalón.

Ante esta situación, las autoridades procedieron de inmediato al decomiso de los objetos y al traslado de Cascante Ávalos a la Fiscalía de Alajuela, donde será interrogado.

Con esta detención, suman ya 38 los funcionarios de la Policía Penitenciaria puestos a las órdenes del Ministerio Público por actos relacionados con corrupción dentro de los centros penales del país.

