Cinco minutos de terror: dos hombres heridos en terribles ataques

Un hecho de extrema violencia se registró en Ipis de Goicoechea, cuando un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, la alerta fue recibida a las 10:11 p. m. de este miércoles 15 de abril.

“Herido por arma blanca, hombre adulto con unas heridas por todo el cuerpo, se traslada en condición crítica a la Clínica de Coronado”, confirmaron desde la central de la Cruz Roja.

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Las agresiones ocurrieron en lugares distintos y con solo cinco minutos de diferencia, según reportes de la Cruz Roja. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Investigación en curso

Hasta el momento, se desconocen las causas que mediaron en esta violenta agresión, así como las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer lo sucedido y dar con el o los responsables.

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De manera preliminar, no se reportan personas detenidas en relación con este ataque.

Otra agresión también con puñal fue reportada cinco minutos después, a las 10:16 p. m. en Corredores, zona sur del país.

“Hombre adulto herido por arma blanca, se traslada con herida en abdomen en condición crítica al Hospital de ciudad Neily”, agregaron en la benemérita.