Hombre causó pánico en Ebáis de Tabarcia: exigía atención médica y lo que hizo casi le cuesta la vida

Momentos de gran tensión y temor vivieron los pacientes y funcionarios del Ebáis de Tabarcia de Mora este miércoles 15 de abril, cuando un hombre irrumpió de forma violenta en las instalaciones tras ingresar por el cielo raso del centro médico.

De acuerdo con el reporte de la Fuerza Pública, la alerta fue recibida a las 7:40 a. m., luego de que el sujeto, identificado con el apellido Rodríguez Ulate, brincara la malla trasera del edificio. Posteriormente, ingresó a una bodega, subió al cielo raso y terminó cayendo dentro de uno de los consultorios.

Según el parte policial, el hombre exigía atención médica al asegurar que había sido víctima de un asalto y que le habían disparado en múltiples ocasiones, lo cual resultó ser completamente falso.

“Cae en el consultorio y exige atención médica porque según él, lo quisieron asaltar y le llenaron el cuerpo de disparos de bala”, detalló la Fuerza Pública.

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La Cruz Roja y la Fuerza Pública atendieron la situación en el ebais de Tabarcia de Mora, luego de que un hombre cayera desde el cielo raso. Foto: Archivo, con fines ilustrativos

Evacuación y control de la situación

Ante el comportamiento agresivo del individuo, fue necesario evacuar el Ebáis para salvaguardar la integridad de pacientes y personal de salud. La oficial de seguridad del centro médico tuvo que hacer uso de un arma Taser para reducirlo, ya que el sujeto ingresó a los consultorios causando daños materiales.

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La Cruz Roja, en conjunto con los oficiales, revisaron al hombre, descartando heridas por arma de fuego. No obstante, presentaba una cortada en la mano izquierda, dos pequeñas heridas en la espalda, además de un golpe en la cabeza y la aparente fractura de un tobillo.

Fue llevado en la unidad 1492 de la Cruz Roja a la clínica de Ciudad Colón y luego al hospital San Juan de Dios, donde permanece bajo custodia de la Fuerza Pública.