Venezolano dio nombres y apodos falsos a policías para evitar que descubrieran el oscuro motivo por el que era buscado

Al verse sorprendido por oficiales de la Policía Profesional de Migración, un venezolano intentó ocultar su identidad y les dio varios nombres y apodos falsos, para evitar que descubrieran el oscuro motivo por el que era buscado por las autoridades.

Sin embargo, de nada le sirvió, pues los policías terminaron descubriendo la verdad, incluso el oscuro pasado de este extranjero, apellidado Puerta Castillo.

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El venezolano fue detenido la mañana de este miércoles debido a que contaba con una orden de rebeldía y captura por el presunto delito de violación y otros.

“El extranjero, no portaba documentación al momento del abordaje y durante la atención inicial, intentó variar su identidad proporcionando distintos nombres o alias, ante esta situación, la Policía de Migración activó de inmediato los procedimientos de control migratorio, verificación e inteligencia, efectuando consultas en los sistemas institucionales y realizando el enrolamiento biométrico correspondiente, con el objetivo de esclarecer la identidad y la situación migratoria de la persona.

El sujeto fue puesto a las órdenes del OIJ. (PPM/El sujeto fue puesto a las órdenes del OIJ.)

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“El resultado de estas diligencias, permitió determinar que la persona, de apellido Puertas del Castillo, se encontraba en condición migratoria irregular, por lo que se procedió con su aprehensión temporal y su permanencia en valoración, conforme a los protocolos establecidos”, informó Migración.

De forma paralela, durante el proceso de verificación se constató que el extranjero registraba antecedentes penales en Costa Rica por los delitos de violación y tentativa de homicidio.

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Finalmente, el sospechoso fue puesto a las órdenes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).