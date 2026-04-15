Rosita Hidalgo, la secretaria que marcó generaciones, murió tras un trágico accidente

Rosa Hidalgo Madrigal, de 67 años, es la adulta mayor que murió tras ser atropellada la mañana de este martes 14 de abril en Pavas, San José, una tragedia que ha llenado de dolor a la comunidad que la recuerda con cariño por su vocación de servicio y su carácter lleno de ternura.

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital San Juan de Dios, donde falleció cerca del mediodía, según informó la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que doña Rosa intentaba cruzar la calle cuando fue embestida por un vehículo que, según su familia, circulaba a alta velocidad. El impacto la lanzó varios metros, provocándole graves lesiones.

Rosa Hidalgo Madrigal, de 67 años, es la adulta mayor que murió tras ser atropellada la mañana de este martes 14 de abril en Pavas. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Una vida dedicada al servicio

Conocida cariñosamente como “Rosita”, dejó una huella imborrable en su comunidad. Karen Aguilar, una de sus hijas, confirmó que su madre trabajó durante más de 20 años como secretaria en la Escuela de Lomas de Pavas, además de colaborar en otros centros educativos.

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“Mi mamá era completamente angelical, tierna, colaboradora, tenía tantas amistades, siempre estaba tratando de ayudar, de resolver, era un ángel”, expresó con profundo dolor.

Doña Rosa se había pensionado hace tres años, pero su legado permanece en quienes la conocieron. Era madre de cuatro mujeres, abuela de cuatro nietos, bisabuela de dos bisnietos y esperaba con ilusión la llegada de otro miembro a la familia.

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Un accidente en zona escolar

Según relató su hija, doña Rosa vivía a escasos 300 metros del lugar donde ocurrió el accidente y ese día únicamente se dirigía a realizar un mandado cercano.

“Mi mamá siempre solía ser muy precavida; el conductor iba muy rápido. Ocurrió frente a un colegio, en una zona escolar donde la velocidad debería ser restringida”, manifestó Karen Aguilar.

La familiar también señaló que no se observan huellas de frenado en el sitio, lo que refuerza las dudas sobre la velocidad a la que circulaba el conductor. Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Último adiós

Los actos fúnebres de doña Rosa se realizarán en el Magisterio Nacional, donde será velada este miércoles a partir de las 4 p. m. Posteriormente, el jueves a las 10 a. m., se celebrará una misa en la iglesia Don Bosco, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad podrán darle el último adiós.

“Mi mamá siempre fue ternura, esa era su esencia”, concluyó su hija.

La partida de Rosa Hidalgo Madrigal deja un profundo vacío en su familia y en la comunidad educativa de Pavas, que hoy lamenta la pérdida de una mujer cuya vida estuvo marcada por la solidaridad, el cariño y el servicio a los demás.