Violencia vuelve a golpear a la juventud: identifican a muchacho asesinado frente a su casa en Pérez Zeledón

La tranquilidad de la tarde en Pavones de Pérez Zeledón se vio interrumpida por un violento ataque armado que cobró la vida de un joven de 29 años, identificado con el apellido Flores, quien fue asesinado frente a la vivienda en la que residía y en presencia de varios amigos.

El crimen ocurrió alrededor de las 6 p. m. de este martes 14 de abril, cuando, según las autoridades, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones contra la víctima antes de huir.

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La víctima, de apellido Flores y 29 años, fue atacada a balazos por dos sujetos que viajaban en motocicleta. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso_Tenorio)

“El ofendido se encontraba en su vivienda y hasta esta llega una motocicleta en la que viajaban dos hombres y, sin mediar palabra alguna, dispararon en múltiples ocasiones en contra del ofendido y huyeron del lugar”, indicaron las autoridades judiciales.

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El joven falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas. Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras que el caso se mantiene en investigación para esclarecer el móvil del homicidio y dar con los responsables.

Este hecho se suma a las estadísticas de violencia en el país, donde las personas entre los 18 y 29 años representan el grupo etario con mayor incidencia en los homicidios, una realidad que continúa generando preocupación a nivel nacional.