Sucesos

¡Hasta siempre, Tulito! Grupo Nación llora la muerte de uno de sus más queridos extrabajadores

Don Marco Tulio Quesada dejó una enorme huella en todos los que lo conocieron

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Por Adrián Galeano Calvo

Grupo Nación está de luto por la triste muerte de uno de sus más queridos extrabajadores: don Marco Tulio Quesada Segura.

Tulito, como le decían de cariño, falleció la tarde de este miércoles en las afueras del conocido salón de baile Rancho Garibaldí, en Desamparados. Al parecer, su muerte se dio por causas naturales.

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De acuerdo con una publicación del Periódico El Desamparadeño, la administración del conocido negocio confirmó que don Marco Tulio era un cliente que se encontraba en ese lugar.

De forma extraoficial, trascendió que, en apariencia, Tulito se encontraba bailando cuando de un pronto a otro se sintió mal, por lo que tuvieron que dar aviso a la Cruz Roja.

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Don Marco Tulio Quesada deja una gran huella entre los amigos que hizo en Grupo Nación.
Don Marco Tulio Quesada deja una gran huella entre los amigos que hizo en Grupo Nación. (Facebook/Don Marco Tulio Quesada deja una gran huella entre los amigos que hizo en Grupo Nación.)

Pese a los esfuerzos de los paramédicos por mantenerlo con vida, don Marco Tulio falleció pocos minutos después.

Don Marco Tulio trabajó por muchos años en Grupo Nación como parte del personal de transporte, él era uno de los choferes encargados de trasladar a los periodistas, labor que siempre realizaba con una gran sonrisa y mucha pasión.

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La noticia sobre la repentina muerte de Tulito fue un golpe muy duro para todos los que lo conocimos, pues Tulito era un hombre honrado, respetuoso y con un corazón de oro, que con su forma sencilla de ser se ganó el cariño de todas las personas que alguna vez viajamos a su lado.

De parte del equipo de La Teja le enviamos un fuerte abrazo a toda su familia y seres queridos en este momento tan difícil que están atravesando.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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