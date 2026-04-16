¡Hasta siempre, Tulito! Grupo Nación llora la muerte de uno de sus más queridos extrabajadores

Grupo Nación está de luto por la triste muerte de uno de sus más queridos extrabajadores: don Marco Tulio Quesada Segura.

Tulito, como le decían de cariño, falleció la tarde de este miércoles en las afueras del conocido salón de baile Rancho Garibaldí, en Desamparados. Al parecer, su muerte se dio por causas naturales.

LEA MÁS: Guarda donde hallaron cuerpo de Junieysis Merlo podría meterse en grave problema por lo que le dijo al OIJ

De acuerdo con una publicación del Periódico El Desamparadeño, la administración del conocido negocio confirmó que don Marco Tulio era un cliente que se encontraba en ese lugar.

De forma extraoficial, trascendió que, en apariencia, Tulito se encontraba bailando cuando de un pronto a otro se sintió mal, por lo que tuvieron que dar aviso a la Cruz Roja.

LEA MÁS: Rosita Hidalgo, la secretaria que marcó generaciones, murió tras un trágico accidente

Don Marco Tulio Quesada deja una gran huella entre los amigos que hizo en Grupo Nación. (Facebook/Don Marco Tulio Quesada deja una gran huella entre los amigos que hizo en Grupo Nación.)

Pese a los esfuerzos de los paramédicos por mantenerlo con vida, don Marco Tulio falleció pocos minutos después.

Don Marco Tulio trabajó por muchos años en Grupo Nación como parte del personal de transporte, él era uno de los choferes encargados de trasladar a los periodistas, labor que siempre realizaba con una gran sonrisa y mucha pasión.

LEA MÁS: Panadero habría delatado el sitio clave donde estaba Junieysis Merlo al presumir proyecto de 16 apartamentos

La noticia sobre la repentina muerte de Tulito fue un golpe muy duro para todos los que lo conocimos, pues Tulito era un hombre honrado, respetuoso y con un corazón de oro, que con su forma sencilla de ser se ganó el cariño de todas las personas que alguna vez viajamos a su lado.

De parte del equipo de La Teja le enviamos un fuerte abrazo a toda su familia y seres queridos en este momento tan difícil que están atravesando.