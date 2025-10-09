Cinco personas están atrapadas en casa a la que cayó un deslizamiento en La Carpio

La Cruz Roja atiende una emergencia en La Carpio en La Uruca, donde un deslizamiento de tierra afectó una vivienda, por el momento se reportan cinco personas atrapadas dentro de la casa.

Los cruzrojistas trabajan en el sitio de la emergencia (Rafael Pacheco Granados)

Según el reporte inicial de la institución, las víctimas permanecen dentro de la vivienda mientras los equipos de emergencia trabajan para rescatarlas de manera segura.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó cinco unidades de distintos tipos, las cuales llegaron en medio de las intensas lluvias que ha habido este jueves para socorrer a estas personas.

Noticia en desarrollo