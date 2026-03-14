Clima del fin de semana en Costa Rica: calor, viento fuerte y lluvias en una región del país

Si para este segundo fin de semana de marzo tiene planes le contamos cómo estará el tiempo en Costa Rica, en el que se prevé calor, fuertes vientos y posibles lluvias en diferentes zonas del país.

En el Instituto Meteorológico Nacional prevén condiciones típicas de marzo: ambiente mayormente seco y altas temperaturas en gran parte del territorio nacional.

Uno de los factores más notorios será el viento. Sobre el mar Caribe se mantendrán elevados los valores de presión atmosférica, lo que provocará que los vientos alisios se intensifiquen.

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Vientos fuertes y calor marcarán el clima en gran parte del país. Foto: Archivo (Canva/Canva)

Debido a esto, se esperan ráfagas fuertes principalmente en el Pacífico y el Valle Central, que podrían alcanzar velocidades de entre 80 km/h y 90 km/h durante este sábado.

En cuanto a las lluvias, el panorama será distinto en el Pacífico Sur, donde sí se esperan aguaceros vespertinos acompañados de tormenta eléctrica especialmente en las tardes.

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Las autoridades señalan que después del fin de semana los vientos tenderán a disminuir, por lo que se prevén condiciones más tranquilas durante los primeros días de la próxima semana.