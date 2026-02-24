Colisión triple en Escazú deja a una embarazada en estado crítico

Una mujer embarazada resultó gravemente herida la mañana de este martes tras un triple choque ocurrido en San Rafael de Escazú.

La emergencia es atendida por la Cruz Roja Costarricense, cuyos equipos de rescate trabajaron intensamente para liberar a la paciente, quien quedó prensada dentro de uno de los vehículos involucrados.

Embarazada fue llevada en condición crítica al hospital San Juan de Dios. Foto Cruz Roja/Ilustrativa

En la escena se desplegaron dos unidades de soporte avanzado y una unidad de rescate que realizaron la extracción y la estabilaron.

Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue llevada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el violento choque.