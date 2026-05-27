Condenan a funcionario municipal por aprovecharse de paciente con cáncer cerebral

Un funcionario de la Municipalidad de Alajuela fue condenado por aprovecharse de un hombre que atravesaba una complicada recuperación de cáncer cerebral, ya que le solicitó dinero a cambio de ayudarle con un trámite.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó que el imputado, de apellidos León Stockhausen, recibió una sentencia de tres años de prisión y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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Sentencian a sujeto de apellidos León Stockhausen, quien era un funcionario municipal. (Canva/Canva)

Le pidió ¢800 mil por una patente

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en setiembre del 2024.

En ese momento, el funcionario supuestamente utilizó su posición dentro de la Municipalidad de Alajuela para solicitarle ¢800.000 al afectado, a cambio de gestionar la aprobación de una patente comercial.

Las autoridades señalaron que la víctima se encontraba en recuperación de un cáncer cerebral cuando ocurrieron los hechos.

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Pese a la insistencia del funcionario, el afectado decidió no entregar el dinero y denunció la situación.

A partir de esa denuncia se logró la detención del sospechoso y posteriormente se le impusieron medidas cautelares mientras avanzaba el proceso penal.

Tribunal lo declaró culpable

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública, luego de enfrentar un juicio realizado los días 21, 22 y 25 de mayo.

Luego de analizar las pruebas presentadas durante el debate, los jueces declararon al acusado responsable del delito de concusión.

La pena fue otorgada bajo el beneficio de ejecución condicional por un plazo de tres años, es decir no descontará la sentencia en la cárcel, pero no debe cometer ningún otro delito durante ese tiempo.