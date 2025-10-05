Conductor choca contra un árbol, lucha por caminar y muere en Montecillos de Alajuela

Un hombre de apellido Moraga, de 37 años, perdió la vida en Montecillos de Alajuela tras chocar su vehículo contra un árbol.

Según el reporte del OIJ, el conductor se bajó del carro, caminó algunos metros e intentó brincar un muro, momento en que se desplomó y falleció en el sitio.

La Cruz Roja atendió la alerta a las 2:34 a. m. y el OIJ recibió el reporte de fallecimiento a las 3:08 a. m. de este domingo 5 de octubre.

Las causas que mediaron en esta tragedia están bajo investigación.

Otros accidentes en carretera

La Cruz Roja atendió otras emergencias en carretera; a la 1:40 a. m. en Los Ángeles de San Rafael de Heredia hubo un choque entre un carro y una moto; allí un hombre de 33 años, sufrió fuertes golpes y necesitó ser llevado al hospital San Vicente de Paúl.

Treinta y ocho minutos antes, en Liberia, Guanacaste, un muchacho de 21 años derrapó, sufriendo fuertes golpes.

