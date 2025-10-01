Sucesos

Trágico accidente en la Ruta 32: trabajador fallece atropellado por vagoneta

Un trabajador de la ampliación de la ruta 32 murió atropellado

Por Silvia Coto

Un trabajador de la ampliación de la ruta 32 falleció este miércoles luego de ser atropellado por una vagoneta que iba en reversa en la radial a Siquirres.

10/07/2024, San Jose, Tibas, construcción del puente sobre el río Virilla en la ruta 32, inicio de la ampliación de la entrada al puente.
La desgracia golpeó a los trabajadores de la Ruta 32 (Jose Cordero)

Según reportes preliminares, el conductor de la vagoneta no se percató de que su compañero estaba atrás y lo impactó.

Cuando los cruzrojistas llegaron, el trabajador ya estaba fallecido por las lesiones que sufrió.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron presentes en la escena para levantar el cuerpo y realizar las diligencias.

Los compañeros se encontraban muy afectados por lo ocurrido.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

