Conductor pierde el control y se estrella contra farmacia en Pavas: así se encuentra

El hombre fue encontrado fuera del vehículo y llevado de urgencia al hospital tras el fuerte choque

Por Fabiola Montoya Salas
pavas
La emergencia se dio a las 5;32 de la mañana.Cortesía (cortesía/cortesía)

El conductor de un carro liviano terminó herido la madrugada de este martes luego de que su carro se estrellara contra una farmacia en Pavas.

La Cruz Roja detalló que el accidente ocurrió a eso de las 5:32 de la mañana en Pavas, específicamente 300 metros al oeste de la embajada de Estados Unidos, cuando un carro liviano perdió el control y terminó impactando contra una farmacia conocida como El Socorro.

Al lugar llegaron rápidamente equipos de emergencia, quienes encontraron al conductor fuera del vehículo y procedieron a valorarlo en la escena.

Tras la revisión, los paramédicos lo trasladaron de inmediato al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.

pavas
Equipos de emergencia atendieron al conductor y lo trasladaron de urgencia al hospital. (cortesía/cortesía)

Para atender la emergencia se movilizaron una unidad avanzada y una unidad de rescate, que se encargaron de estabilizar al paciente y asegurar el sitio del accidente.

De momento, no se han dado detalles sobre qué provocó que el conductor perdiera el control y terminara estrellándose contra el local comercial, por lo que serán las autoridades las que determinen las causas del choque.

