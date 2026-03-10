Este fue el hombre al que sicarios acribillaron dentro de carro estacionado frente a escuela

Las autoridades dieron a conocer la identidad del hombre que fue acribillado por dos sicarios cuando se encontraba dentro de un carro estacionado al frente de una escuela en Cartago.

La víctima del sangriento crimen fue hombre identificado como Juan Gabriel Gómez Flores, de 34 años, quien era conocido por el alias de “Palomo”.

El crimen ocurrió frente a una escuela. Foto La Unión Emergencias. (Facebook/El crimen ocurrió frente a una escuela. Foto La Unión Emergencias.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el atroz crimen ocurrió a eso de las 8:55 p.m. de este lunes en el sector de Concepción de La Unión, en Cartago, al frente de la escuela Terán Valls, contiguo a la iglesia católica de esa localidad.

Según la versión preliminar que maneja la Policía Judicial, el ataque habría sido cometido por dos sicarios que aprovecharon que Gómez se encontraba estacionado al frente del centro educativo.

“Los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba dentro de un vehículo estacionado en las inmediaciones de la iglesia católica, siendo que en algún momento llegaron unos sujetos, que se presume viajaban en una motocicleta, y les dispararon en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

Juan Gabriel Gómez fue la víctima del homicidio ocurrido en La Unión. Foto Facebook Pilarico. (Facebook/Juan Gabriel Gómez fue la víctima del homicidio ocurrido en La Unión. Foto Facebook Pilarico.)

Los agentes que atendieron el caso informaron que Gómez falleció de forma inmediata tras recibir múltiples disparos en cabeza, rostro, cuello, hombro, axila, pecho y estómago.

Extraoficialmente, se habla de que habría recibido más de 30 disparos. De momento, las autoridades no han determinado el móvil del homicidio, pero por cómo se dieron los hechos no descartan que pudiese estar ligado con un presunto ajuste de cuentas.