Confirman que los dos niños que sobrevivieron a balacera en Quepos eran hermanos del bebé fallecido

Una niña de 5 años y un niño de 8 años que sobrevivieron al tiroteo ocurrido en La Laguna, en Inmaculada de Quepos, son hermanos del bebé de un año y nueve meses que murió tras recibir un disparo en la cabeza.

El 26 de mayo próximo el pequeñito iba a cumplir los dos años.

La madre de los tres menores es una mujer de apellido Barrantes, de 25 años, quien también resultó herida de bala en el brazo derecho durante el violento ataque.

En el mismo hecho también fue baleado un hombre de apellido López, de 28 años, quien recibió un disparo en una nalga.

López le dijo a la Policía que es el novio de Barrantes, pero no es el padre de los niños.

Los dos menores que sobrevivieron al tiroteo presentaron rasguños, pero en apariencia no sufrieron heridas de bala.

El ataque ocurrió cuando desde un vehículo les dispararon en múltiples ocasiones, lo que provocó la tragedia que terminó con la vida del bebé.

El caso continúa bajo investigación del OIJ para determinar quiénes son los responsables de este ataque armado.

Ráfaga de tiros que mató a bebé quedó grabada

La ráfaga de disparos que cobró la vida del bebé quedó grabada.

En la oficina de prensa del OIJ detallaron que el menor, quien fue una víctima inocente del ataque, recibió un impacto de bala en la cabeza.

“Estas personas iban ingresando a una vivienda cuando desde un vehículo les dispararon en múltiples ocasiones, todos fueron llevados al centro médico donde el menor fue declarado fallecido”, indicaron en la oficina de prensa judicial.

Ráfaga de disparos que mató a bebé en Quepos

El menor recibió un impacto de bala en la cabeza. Foto: Ilustrativa (Raúl Cascante)

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el caso y dar con los responsables de este ataque armado.

El bebé falleció en el hospital Max Terán de Quepos.

La emergencia fue reportada a la Central de la Cruz Roja a las 9:18 p. m. de este miércoles 11 de marzo, luego de que el 911 alertara sobre múltiples detonaciones en calle Malecu, en el sector Inmaculada de Quepos.

Balacera en Quepos cobra la vida de un bebé. Foto: ANI ( ANI/ANI)

Cuando los paramédicos llegaron al lugar, ya no encontraron pacientes, ya que las personas afectadas habían sido trasladadas por medios propios a un centro médico.

“Cuando llegamos al lugar no había ningún paciente, los trasladaron por medios propios”, indicaron en la Central de la Cruz Roja.

El caso se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades investigan lo ocurrido.