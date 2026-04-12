Conmoción en Alajuelita: muerte de adolescente de 15 años es captada en video

Un adolescente de 15 años fue asesinado a balazos cuando intentaba escapar de sus agresores en la urbanización La Chorotega, en La Aurora de Alajuelita.

De acuerdo con el OIJ, el mortal ataque ocurrió pasadas las 4 p. m. de este sábado 11 de abril, sobre la calle principal de la comunidad. Según la información preliminar, el menor iba caminando cuando fue alcanzado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

“El que iba como acompañante se bajó y le disparó. El adolescente salió corriendo para tratar de huir del sitio. En apariencia, el agresor lo siguió y le disparó en varias ocasiones”, indicaron en la oficina de prensa judicial.

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Sicarios en motocicleta lo interceptaron cuando el muchacho caminaba por la calle. Foto: Rafael Pacheco Granados/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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El menor recibió múltiples impactos de bala en la cara, cabeza, espalda, tórax y brazos, lo que evidencia la violencia del ataque. Tras la agresión, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde llegó sin signos vitales.

Este hecho quedó captado en el video (no lo publicamos por respeto a los familiares del joven), en la que se ve a los sujetos que vestían de negro. La víctima incluso pasó sobre un pick up estacionado, tratando de esquivar las balas. También se escuchan los gritos de una mujer en medio de la balacera.

Otro hombre que estaba cerca del carro se salvó de ser impactado al correr de un lado hacia otro para protegerse.

El caso fue atendido por agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) del OIJ, quienes realizaron la recolección de evidencia balística en la escena, incluyendo varios casquillos de bala que serán analizados como parte de la investigación.

Las autoridades judiciales mantienen el caso en investigación con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de este atroz hecho que enluta a una familia.