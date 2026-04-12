Misteriosa desaparición de madre llena de dolor una celebración que prometía ser especial

Lo que debía ser una fecha llena de alegría y celebración se convirtió en un doloroso recordatorio de la realidad que vive una familia vecina de Alajuela, la cual desde hace casi tres años se pregunta qué pasó con uno de sus seres queridos.

El pasado 1 de abril, doña Rosa Marcela Salazar Bonilla habría celebrado sus 50 años junto a su familia; sin embargo, esa celebración no pudo realizarse, pues a la fecha sigue siendo un misterio su paradero.

“Ese día fue como un bajonazo, fueron tanto sentimientos encontrados, porque sentía tristeza y desesperación, sobre todo porque era su cumpleaños y no sabíamos nada de ella.

“Fue muy duro, porque yo siento que cumplir 50 años es una fecha muy especial, como cuando se cumplen 15 o 18 años, ese día me sentí demasiado triste, porque uno hubiera deseado que todo fuera diferente”, contó María Salazar, hija de doña Rosa.

La pesadilla que vive toda esta familia inició el sábado 22 de abril del 2023, día en el que doña Rosa fue vista por última vez en Tuetal Norte de Alajuela.

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Rosa Marcela Salazar Bonilla, desaparecida en abril del 2023. Foto: Tomada de Facebook

Según sus seres queridos, ella salió de su casa a eso de las 4:20 a. m., se subió a un bus que la dejaría en el centro de Alajuela, pues trabajaba en un reconocido supermercado de esa zona.

Sin embargo, las horas fueron pasando y su familia no supo nada más de ella, incluso, trataron de llamarla, pero su celular había sido apagado.

Una testigo había contado que vio a Salazar bajarse del bus de Pueblo Nuevo de Itiquís, en el centro de Alajuela, iba escuchando música y de ahí no se sabe nada más, es como si la tierra se la hubiese tragado.

Dos fechas que golpean

Este mes de abril será uno de los más duros para María y su familia, pues prácticamente recibirán dos fuertes golpes con pocos días de diferencia.

El primero ya se lo llevaron con el cumpleaños número 50 de su mamá y el segundo lo recibirán el próximo 22 de abril, cuando se cumplan tres años de la misteriosa desaparición de doña Rosa.

A esta situación se suma la angustia que sienten debido a que el papá de doña Rosa se está bastante enfermo y una de las cosas que más desea es saber qué pasó con su hija. María teme que pueda pasar lo mismo que con su abuelita, quien falleció en diciembre del 2023 sin obtener una respuesta sobre el paradero de su hija.

Rosa Salazar Bonilla, desaparecida. Foto OIJ.

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“La esperanza de encontrarla viva ya la perdimos por completo, pero por lo menos mantenemos la esperanza de encontrar aunque sea los huesitos de ella, es la esperanza que aún tenemos, más que todo por mi abuelito, porque mi abuelita ya falleció”.

Caso está archivado

Como si la situación que vive está familia no fuera lo suficientemente difícil, también deben hacerle frente al hecho de que las autoridades prácticamente tiraron la toalla en este caso.

El Ministerio Público dio a conocer que se ordenó el archivo fiscal del expediente luego de haber recibido un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el que se indicaba que pese a las diligencias realizadas en la investigación no se logró dar con el paradero de Salazar.

Según María, ella y su familia recibieron esa difícil noticia hace aproximadamente un año y desde entonces las autoridades no han vuelto a contactarlos.

“No nos volvieron a llamar, no nos volvieron a decir nada, nada más nos dijeron que se había archivado el caso. Nos dijeron que no había pruebas, que no había nada como para que ellos buscaran”.

Lamentablemente una situación muy similar sucedió con las llamadas que antes recibían de personas que creían haber visto a doña Rosa, pues conforme fueron pasando los meses esas llamadas fueron parando del todo.

La familia de doña Rosa abrió esta página con la esperanza de recibir información de lo que sucedió con ella.

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Pedían más investigación

María contó que la última vez que tuvieron contacto con las autoridades recibieron información de que, al parecer, la última persona que vio a su mamá con vida fue su expareja; sin embargo, ella asegura que la investigación no ahondó más en esa situación.

“Lo único que nos dijeron fue que la última persona que se vio con ella fue la expareja, que él la había visto, imagínese, nosotros ni sabíamos. Él fue la última persona que la vio”.

Según María, ella insistió en que debían investigar más esa situación, pero indicó que al final las autoridades descartaron que su desaparición pudiera estar ligada a esa persona.

Pese al tiempo que ha pasado, María y sus seres queridos mantienen la esperanza de descubrir qué fue lo que realmente pasó con su mamá, por ese motivo es que crearon la página de Facebook “Te seguimos buscando, Rosa”, en la cual constantemente hacen publicaciones con fotos de ella.

Si usted ha visto a Rosa o sabe qué pudo haberle pasado, puede comunicarse con María al teléfono 7050-7210 o con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.