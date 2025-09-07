Sucesos

Consternación en Limón: hallan hombre sin vida a la orilla de la carretera

Hallazgo de cuerpo se dio la madrugada de este domingo

Por Silvia Coto
El cuerpo del hombre encontrado en Cahuita fue llevado a la Medicatura Forense. Foto: Silvia Coto (Silvia Coto)

La madrugada de este domingo inició con un trágico hallazgo en Cahuita, Talamanca de Limón, donde un hombre fue localizado sin vida a la orilla de la carretera.

La alerta ingresó a las 12:08 a. m., la Cruz Roja envió una ambulancia hasta el sitio. Sin embargo, al llegar los socorristas confirmaron que el hombre ya no presentaba signos de vida.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y traslado a la Medicatura Forense donde determinarán las causas de la muerte.

Sin embargo, no se descarta de que se trate de un atropello.

