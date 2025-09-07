Pleito pasional termina en tragedia: joven de 20 años fue asesinado

El joven fue asesinado durante una riña en Pital. Foto Alonso Tenorio con fines ilustrativos (Alonso_Tenorio)

Un hecho de violencia en luto la madrugada de este domingo la comunidad de Pital, en San Carlos de Alajuela, donde un joven de 20 años fue asesinado.

El fallecido fue identificado como Israel Espinoza de 20 años.

La emergencia ingresó a la 1:33 a. m., en las cercanías del Banco Nacional.

LEA MÁS: Hallazgo de cuerpo en carretera conmocionó a vecinos

Según las primeras investigaciones, en ese sitio se dio una riña entre un grupo de personas, cuando se escucharon varios disparos. Al parecer, el crimen se dio por un pleito pasional.

LEA MÁS: Balacera acabó con la vida de un hombre este sábado en Pavas

La Cruz Roja confirmó que el hombre recibió un balazo en el tórax, pero cuando ellos lo atendieron, ya no presentaba signos de vida.

LEA MÁS: Madre que sobrevivió al accidente en que murió su hija pidió ayuda al ver que “no despertaba”

El violento hecho mantiene consternados a los vecinos, los agentes judiciales se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Medicatura Forense.

El joven era denacionalidad nicaragüense.