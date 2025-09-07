Sucesos

Pleito pasional termina en tragedia: joven de 20 años fue asesinado

Una discusión entre varias personas terminó con la vida de un joven de 20 años

Por Silvia Coto
04/12/2023 Un hombre baleado sobre la carretera en San Sebastián San José los agentes del OIJ en el lugar. Foto Alonso Tenorio
El joven fue asesinado durante una riña en Pital. Foto Alonso Tenorio con fines ilustrativos (Alonso_Tenorio)

Un hecho de violencia en luto la madrugada de este domingo la comunidad de Pital, en San Carlos de Alajuela, donde un joven de 20 años fue asesinado.

El fallecido fue identificado como Israel Espinoza de 20 años.

La emergencia ingresó a la 1:33 a. m., en las cercanías del Banco Nacional.

Según las primeras investigaciones, en ese sitio se dio una riña entre un grupo de personas, cuando se escucharon varios disparos. Al parecer, el crimen se dio por un pleito pasional.

La Cruz Roja confirmó que el hombre recibió un balazo en el tórax, pero cuando ellos lo atendieron, ya no presentaba signos de vida.

El violento hecho mantiene consternados a los vecinos, los agentes judiciales se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Medicatura Forense.

El joven era denacionalidad nicaragüense.

