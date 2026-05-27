Corredor de una vivienda terminó lleno de sangre y casquillos de bala en San Ramón

Lo que parecía un momento tranquilo en el corredor de una vivienda terminó convertido en un violento escenario en Zaragoza de San Ramón, Alajuela.

Tres personas resultaron heridas de bala luego de que dos sujetos en motocicleta pasaran disparando hacia la casa.

La balacera fue reportada a las 9:16 p. m. de este lunes 25 de mayo, cuando aparentemente varias personas se encontraban compartiendo.

De acuerdo con el OIJ, dos hombres que viajaban en motocicleta pasaron frente a la casa y abrieron fuego contra quienes estaban en el sitio.

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Ataque ocurrió durante la noche de este lunes en San Ramón. Foto: ilustrativa (Keyna Calderón/La Nación)

Dos hombres y una mujer resultaron heridos

Uno de los heridos es un joven de 18 años, quien sufrió una lesión en una muñeca.

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Además, una mujer recibió impactos de bala en el abdomen y las piernas, mientras que otro hombre terminó herido en ambas piernas.

Las autoridades recopilaron varios casquillos de bala en la escena, evidencia que ahora forma parte de la investigación para determinar quiénes fueron los responsables del ataque y cuál habría sido el motivo.