Costa Rica amanece con dos escenas de horror: además del doble homicidio en Esparza, hubo otro en Heredia

La violencia extrema sacudió con fuerza la madrugada y mañana de este viernes 24 de abril, marcada por dos dobles homicidios ocurridos en distintas zonas del país en un lapso de pocas horas.

Uno de los casos se registró en el centro de San Rafael, en Heredia, frente al bar La Cubana.

La alerta ingresó a las 12:07 a. m., cuando se reportó a dos hombres heridos por arma de fuego dentro de un vehículo.

La Cruz Roja confirmó que ambos ya no presentaban signos vitales al momento de ser atendidos.

“Se reportan dos hombres adultos heridos de bala, se abordan con múltiples impactos dentro de un vehículo liviano, sin signos de vida”, indicaron desde la oficina de prensa.

Un doble homicidio ocurrió en San Rafael, en Heredia, frente al bar La Cubana, la madrugada del viernes 24 de abril del 2026. Foto: ANI (ANI/ANI)

Un doble homicidio ocurrió en San Rafael, en Heredia, frente al bar La Cubana, la madrugada del viernes 24 de abril del 2026. Foto: ANI (ANI/ANI)

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Escenas similares en distintas zonas

Este hecho se suma a otro doble homicidio ocurrido horas después en Espíritu Santo de Esparza, en Puntarenas.

En ese caso, las víctimas fueron un niño de 11 años, quien presentaba balazos en la cabeza, y un hombre de 41 años que, en apariencia, sería su padre.

Ambos fueron encontrados sin vida dentro de un carro a un lado de la vía.

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Alarma por ola de violencia

En apenas las primeras cinco horas de este viernes, ya se contabilizan dos dobles homicidios, lo que genera preocupación por el nivel de violencia que atraviesa el país.

Las autoridades judiciales se mantienen en investigación para esclarecer ambos casos y determinar si existe algún vínculo entre los hechos.