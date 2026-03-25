Sucesos

Crimen en carretera de Cartago: aparece cuerpo de un hombre a la orilla de la carretera

La víctima, de 54 años y apellido Vega, fue localizada a la orilla de la carretera hacia El Congo

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Por Silvia Coto

Un hombre fue asesinado de dos balazos en la cabeza este martes en Cartago.

El cuerpo del hombre tenía dos balazos. (Silvia Coto)

El cuerpo del hombre de apellido Vega, de 54 años, conocido como Tino fue hallado por una persona que pasaba por el sitio en la orilla de la carretera camino a El Congo, en Jiménez de Cartago.

Según información preliminar, el hombre presentaba, al menos, dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el pecho.

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Se cree que el hombre fue llevado y asesinado en ese sitio.

El crimen de Tino ha provocado gran conmoción, pues trascendió que es una persona muy conocida en la comunidad.

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De momento no hay personas detenidas por el asesinato.

Con este caso ya suman 24 asesinatos en Cartago.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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