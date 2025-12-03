Sucesos

Cruel femicidio en una cabina de Costa Rica que dejó a una bebé huérfana será juzgado en Panamá

Perla Morena Lagos Oporta podría tener justicia en Panamá

Por Alejandra Morales

Un costarricense que también cuenta con nacionalidad panameña es sospechoso del cruel ataque contra Perla Morena Lagos Oporta, de 36 años, quien era mamá de una bebé de 10 meses.

El homicidio ocurrió en el baño de una cabina en Río Claro, zona sur de Costa Rica. El sospechoso, de apellidos González Acuña, es señalado de asfixiar y matar a la joven madre; después de la fatalidad, él huyó hacia el vecino país del sur y allí le confesó a su mamá lo que había hecho.

La Unidad de Género de la Fiscalía de Golfito confirmó que, por medio del Juzgado Penal de la zona, solicitaron la extradición del imputado, quien se encuentra detenido en Panamá.

perla
Perla Lagos, de 35 años, fue encontrada sin vida el domingo. (Redes sociales/Redes sociales)

Sin embargo, dado que este cuenta también con la nacionalidad panameña, las autoridades de ese país rechazaron la gestión, en virtud de que no está aprobada la extradición de nacionales.

“No obstante, ante la solicitud de la Unidad, el hombre será juzgado en Panamá. Actualmente, el Ministerio Público de Costa Rica se encuentra trabajando para remitir toda la prueba correspondiente a ese país”, confirmaron.

Lagos fue hallada sin vida el domingo 26 de octubre del 2025. La última vez que la vieron con vida fue el viernes anterior, cuando estuvo en su trabajo y pidió permiso para ir a comprar unos tiquetes de bus para la mamá; sin embargo, nunca más regresó.

Perla y González tenían escasos cinco meses de conocerse.

Perla Morena Lagos Oportafemicidio en cabina de Río Clarofemicidiomatan a mujerJusticia para Perla Lagos Oporta
Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

