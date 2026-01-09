Sucesos

Cruz Roja atiende emergencia por hombre inconsciente en sendero del volcán Barva

Debido al difícil acceso, la Cruz Roja coordinó un operativo especial para su extracción y valoración médica

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Cruz Roja atiende este viernes por la tarde una emergencia por una persona inconsciente en el volcán Brava en Heredia.

Se trata de un hombre adulto, quien fue localizado en uno de los senderos por un cruzrojista. Debido a que se trata de una zona de difícil acceso, fue necesario coordinar un abordaje especial para poder brindarle atención.

últimas horas cruz roja
Un hombre fue encontrado inconsciente en uno de los senderos del volcán Barva. (Cruz Roja/Cortesía)

De acuerdo con información del mando de la operación, un cuadraciclo que se encontraba en la escena logró extraer al paciente hasta un punto seguro, donde ya se encuentran las unidades de la Cruz Roja.

LEA MÁS: OIJ identifica a sospechoso por homicidio de joven frente a un bar en Puerto Jiménez

En este momento, el hombre está siendo valorado por personal de emergencias médicas, mientras se define la prioridad de traslado a un centro hospitalario.

LEA MÁS: A madre que habría entregado hija a banda de gota a gota ya le dijeron si deberá ir o no a prisión: esta es la polémica decisión

En la atención participan tres ambulancias.

*Noticia en desarrollo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
volcán barvaherediahombre inconscienteemergenciacruz roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.