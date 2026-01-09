Cruz Roja atiende emergencia por hombre inconsciente en sendero del volcán Barva

La Cruz Roja atiende este viernes por la tarde una emergencia por una persona inconsciente en el volcán Brava en Heredia.

Se trata de un hombre adulto, quien fue localizado en uno de los senderos por un cruzrojista. Debido a que se trata de una zona de difícil acceso, fue necesario coordinar un abordaje especial para poder brindarle atención.

Un hombre fue encontrado inconsciente en uno de los senderos del volcán Barva. (Cruz Roja/Cortesía)

De acuerdo con información del mando de la operación, un cuadraciclo que se encontraba en la escena logró extraer al paciente hasta un punto seguro, donde ya se encuentran las unidades de la Cruz Roja.

En este momento, el hombre está siendo valorado por personal de emergencias médicas, mientras se define la prioridad de traslado a un centro hospitalario.

En la atención participan tres ambulancias.

*Noticia en desarrollo.