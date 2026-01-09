A madre que habría entregado hija a banda de gota a gota ya le dijeron si deberá ir o no a prisión: esta es la polémica decisión

La madre sospechosa de entregar a su hija a una banda gota a gota a la que le debía un préstamo, fue puesta en libertad.

La Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (FAEDO) confirmó a La Teja que solicitó prisión preventiva contra ella, pero el un Juzgado Penal dejó en libertad a la mujer y a tres personas más sospechosas de integrar una estructura criminal dedicada al secuestro extorsivo y la trata de personas.

Los imputados son de apellidos Hernández Chaves, señalado como líder del grupo; Gómez Obando, Hernández Montero y Ruiz Berrocal, esta última madre de la víctima. Todos figuran como sospechosos en la causa 25-006645-0058-PE.

Según la investigación, los cuatro habrían participado en la privación de libertad y explotación laboral de una joven que hoy tiene 19 años, quien habría permanecido cautiva durante cuatro años como forma de pago de una deuda que su madre mantenía con la organización criminal, vinculada a préstamos tipo “gota a gota”.

El Ministerio Público solicitó que los imputados enfrentaran el proceso en prisión preventiva por los presuntos delitos de secuestro extorsivo y trata de personas. Sin embargo, el Juzgado Penal rechazó la petición.

“La petición del Ministerio Público fue rechazada por el Juzgado Penal, por lo cual el despacho interpuso un recurso de apelación. Ahora se debe esperar a que el Tribunal Penal programe una nueva audiencia, en la que la Fiscalía reiterará su solicitud de la medida privativa de libertad”, detalló el Ministerio Público.

El Juzgado ordenó para los cuatro sospechosos las siguientes medidas cautelares: prohibición de ingresar a la provincia de Cartago o acercarse a menos de cinco kilómetros de donde se encuentren las víctimas, firma periódica ante las autoridades judiciales, e impedimento de salida del país.

Según el OIJ, la víctima fue entregada por su propia madre a la estructura criminal como una especie de pago por una deuda de ¢100 mil colones, la cual, con intereses, terminó creciendo hasta alcanzar los ¢7 millones.

Allanamientos por secuestro en Tibás y Goicoechea (oij/cortesía)

“Una muchacha que ahora tiene 19 años estuvo privada de libertad durante cuatro años, explotada laboralmente por una deuda que tenía su madre con una estructura criminal”, explicó el director a.i. del OIJ Michael Soto.

Los allanamientos relacionados con este caso se realizaron el lunes anterior en Ipís y Goicoechea.

Intento de rescate y nuevo secuestro

La investigación también reveló que una vecina logró sacar a la joven del sitio donde estaba retenida y se la llevó a Cartago para protegerla. Sin embargo, la estructura criminal llegó hasta ese lugar para intentar volver a secuestrarla.

La joven logró huir, pero los sospechosos habrían secuestrado a un menor de edad de 13 años, hijo de la mujer que intentaba ayudarla. El niño fue rescatado por la Fuerza Pública el 18 de diciembre pasado.