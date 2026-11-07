Cruz Roja está de luto tras la muerte de un miembro muy querido de la institución

La Cruz Roja Costarricense amaneció de luto este sábado por la triste muerte de un miembro muy querido de la institución.

Se trata de Carlos Bolaños Herrera, cruzrojista con una trayectoria de más de 43 años de servicio, y quien se desempañaba como supervisor de la Central de Control y Monitoreo de la Cruz Roja Costarricense.

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“En nombre de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, deseamos expresar nuestras sentidas condolencias y la más profunda solidaridad, por el fallecimiento del Sr. Carlos Bolaños Herrera, Cruzrojista de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, con una trayectoria de 43 años de servicio, entrega y vocación humanitaria.

Carlos Bolaños tenía más de 30 años de servicio en la Cruz Roja. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/Carlos Bolaños tenía más de 30 años de servicio en la Cruz Roja. Foto Cruz Roja.)

“Esposo de Maribel Zúñiga Tames, Dama Voluntaria de nuestra institución e integrante del Voluntariado Social de la Dirección Nacional de Voluntariado. Su compromiso con la labor humanitaria y su legado permanecerán en la memoria de la familia cruzrojista”, publicó la Benemérita.

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En el año 2024, la Cruz Roja hizo una publicación para felicitar a Bolaños por sus 30 años de servicio en la institución.

“Bolaños, como es conocido por muchos, inició siendo socorrista hace 43 años en Santa Bárbara de Heredia y posterior pasó a formar parte de la Central de Telecomunicaciones donde hoy celebra sus 30 años salvando vidas a través de una línea telefónica y una banda radial”.