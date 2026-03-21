Cruz Roja mantiene búsqueda de joven que desapareció desde el miércoles tras ser arrastrado por el mar en Jacó

La Cruz Roja no tira la toalla y mantiene un amplio operativo de búsqueda para tratar de dar con el cuerpo de un joven que se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles tras ser arrastrado por la marea en Jacó, Puntarenas.

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De acuerdo con Jorge Matamoros, Coordinador Operativo Regional de Cruz Roja, en las labores de búsqueda la Benemérita también cuenta con el apoyo de oficiales de la Policía Turística y el Servicio Nacional de Guardacostas.

“En el lugar se cuenta con la participación de 10 cruzrojistas, el uso de un dron y una embarcación que realiza recorridos a lo largo de la costa cercana al sector de Jacó.

La Cruz Roja cuenta con una embarcación para las labores de búsqueda. (Cruz Roja/La Cruz Roja cuenta con una embarcación para las labores de búsqueda.)

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“Las labores se mantienen en desarrollo, con la esperanza de obtener resultados positivos durante el transcurso del día”, destacó Matamoros.

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El accidente acuático ocurrió la tarde del pasado miércoles, cuando por razones que no son claras, el joven desapareció tras ser arrastrado por la corriente. De momento, no se ha dado a conocer la identidad del muchacho.