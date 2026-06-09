Cruz Roja rescata a 14 personas, incluida una embarazada, por fuertes inundaciones en Guanacaste

Las lluvias e inundaciones siguen golpeando con fuerza la provincia de Guanacaste, donde la noche de este lunes la Cruz Roja tuvo que rescatar a 14 personas atrapadas por una inundación.

La Benemérita detalló que entre los rescatados se encontraba una embarazada, quien sufrió un percance de salud.

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De acuerdo con las autoridades, la situación se dio a eso de las 7:47 p.m. de este lunes en la comunidad de El Jobo, en La Cruz de Guanacaste.

Según la Benemérita, la emergencia se dio por el desbordamiento del estero, esto a consecuencia de las lluvias.

Doce de las personas rescatadas fueron ubicadas en casas de familiares. Foto Archivo. (Cruz Roja/Cortesía)

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“La Cruz Roja Costarricense atendió una emergencia por inundaciones que afectó al menos 10 viviendas y dejó a varias personas aisladas.

“En coordinación con otras instituciones de respuesta, se logró evacuar a 14 personas, entre ellas una mujer embarazada que presentó una descompensación”, detalló la Cruz Roja.

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Del total de evacuados, 12 fueron trasladados a casas de familiares y dos fueron ubicados en un albergue temporal coordinado por las autoridades locales.

Además, la Cruz Roja indicó que todavía continúa buscando a las cinco personas que desaparecieron este lunes en Santa Cruz tras el vuelco de dos pangas.