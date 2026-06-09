Sucesos

Cruz Roja rescata a 14 personas, incluida una embarazada, por fuertes inundaciones en Guanacaste

La Cruz Roja informó que la emergencia se dio por el desbordamiento del estero

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Las lluvias e inundaciones siguen golpeando con fuerza la provincia de Guanacaste, donde la noche de este lunes la Cruz Roja tuvo que rescatar a 14 personas atrapadas por una inundación.

La Benemérita detalló que entre los rescatados se encontraba una embarazada, quien sufrió un percance de salud.

LEA MÁS: Dolor en Los Chiles por niña que había desaparecido y es hallada en servicio de hueco

De acuerdo con las autoridades, la situación se dio a eso de las 7:47 p.m. de este lunes en la comunidad de El Jobo, en La Cruz de Guanacaste.

Según la Benemérita, la emergencia se dio por el desbordamiento del estero, esto a consecuencia de las lluvias.

Cruz Roja evacuó a siete personas en Liberia tras inundaciones.
Doce de las personas rescatadas fueron ubicadas en casas de familiares. Foto Archivo. (Cruz Roja/Cortesía)

LEA MÁS: Noche trágica en Turrialba dejó a un hombre muerto y una mujer hospitalizada

“La Cruz Roja Costarricense atendió una emergencia por inundaciones que afectó al menos 10 viviendas y dejó a varias personas aisladas.

“En coordinación con otras instituciones de respuesta, se logró evacuar a 14 personas, entre ellas una mujer embarazada que presentó una descompensación”, detalló la Cruz Roja.

LEA MÁS: Noche trágica en Turrialba dejó a un hombre muerto y una mujer hospitalizada

Del total de evacuados, 12 fueron trasladados a casas de familiares y dos fueron ubicados en un albergue temporal coordinado por las autoridades locales.

Además, la Cruz Roja indicó que todavía continúa buscando a las cinco personas que desaparecieron este lunes en Santa Cruz tras el vuelco de dos pangas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cruz RojaInundacionesJobo inundaciones rescate
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.