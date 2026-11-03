Cruz Roja trasladaría a 20 niños a centros médicos por preocupante situación en escuela

Personal de la Cruz Roja trasladó a 20 a niños y a 3 adultos a centros médicos a consecuencia de una preocupante situación ocurrida la mañana de este martes y que afectó una escuela en Río Cuarto de Alajuela.

De acuerdo con la Benemérita, la situación tuvo lugar en la escuela San Gerardo, ubicada en Santa Rita de Río Cuarto de Alajuela, donde se reportó la afectación de varios estudiantes y personal adulto, aparentemente por un olor asociado a trabajos de fumigación en una propiedad cercana.

LEA MÁS: “Salgamos mami”: el grito desesperado de niño al ver pelea dentro de Ebais que terminó con un hombre herido

“Al momento, se contabilizan al menos 23 pacientes que requieren traslado a un centro médico, de los cuales 20 son menores de edad. Las personas afectadas presentan síntomas como dolor de cabeza, picazón y náuseas”.

la Cruz Roja despachó una importante cantidad de unidades. Foto: Cruz Roja Costarricense

Según el reporte del personal en el sitio, todos se encuentran en condición estable; sin embargo, requieren valoración médica.

LEA MÁS: Joven de 19 años murió en carro que había sido robado apenas dos días antes

“En la escena trabajan cuatro ambulancias de la Cruz Roja y otras tres unidades se mantienen en camino. Para esta atención se movilizan recursos de diferentes sectores, incluyendo la región de Heredia y la Zona Norte”.

La Cruz Roja continúa trabajando en el lugar y coordinando la atención y el traslado de los pacientes.