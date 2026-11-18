Entre aplausos y gritos de “¡héroe!” y “¡guerrero!” fue recibido el ataúd del periodista Camilo Rodríguez en la funeraria La Última Joya, en Cartago, la tarde de este martes 17 de noviembre.

El cuerpo del comunicador llegó a las 6:40 p. m., mientras una gran cantidad de personas esperaba afuera del establecimiento para darle el último adiós.

El cuerpo de Camilo Rodríguez llegó a las 6:40 p.m. a la funeraria La Última Joya en barrio El Molino, Cartago. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La llegada estuvo marcada por las muestras de cariño y admiración de quienes se acercaron para acompañar a la familia y despedir al periodista, cuyo asesinato ha causado conmoción en todo el país.

Mientras tanto, los familiares de Rodríguez permanecieron a puerta cerrada en la funeraria, en medio del dolor por su muerte.

A las 7:05 p. m., abrieron las puertas para que las personas pudieran entrar.

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Funeral de Camilo Rodríguez en la funeraria La Última Joya en Cartago. Foto: Keyna Calderón (Keyna Calderón/Keyna Calderón)

La despedida continuará este miércoles

Las actividades para despedir al periodista continuarán este miércoles 18 de noviembre.

La misa está programada para las 2 p. m. en la catedral Nuestra Señora del Carmen, en Cartago.

17/11/2026 Barrio El Molino, Cartago. Decenas de personas asistieron a la vela de Camilo Rodríguez, en la Funeraria La Ultima Joya, ubicada 300 metros al oeste de la Catedral de Cartago, donde este jueves será el último adiós del reconocido periodista y escritor. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

17/11/2026 Barrio El Molino, Cartago. Decenas de personas asistieron a la vela de Camilo Rodríguez, en la Funeraria La Ultima Joya, ubicada 300 metros al oeste de la Catedral de Cartago, donde este jueves será el último adiós del reconocido periodista y escritor. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Posteriormente, sus restos serán trasladados al cementerio General de Cartago, donde recibirán sepultura.

Fila para entrar al funeral

Una hora antes de que llegara el cuerpo del periodista Camilo Rodríguez a la funeraria La Última Joya, en Cartago, varias personas ya hacían fila para darle el último adiós y acompañar a sus seres queridos en medio del dolor por su asesinato.

Dinorah Hernández, vecina de Pacayas de Alvarado, Cartago, guarda un recuerdo particular: tiene un libro de Camilo firmado por él.

“Lo escuchaba y lo veía en un programa que daban en Canal 13, los domingos; son personas como uno, humildes, lo menos que uno espera es que terminen así”, expresó Hernández.

Otra de las personas que llegó a la funeraria fue Mariela Soto, también vecina de Cartago, quien contó que la noticia de la muerte del comunicador la tomó por sorpresa.

“Me duele, estaba en el trabajo cuando me enteré, pensé que era una broma. Que esto no quede impune”, manifestó.

Un llamado a defender la libertad de expresión

Entre quienes llegaron a despedir a Camilo, también estaba Chiquinquirá Medina, una venezolana radicada en Cartago que sí tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente.

Según contó, el periodista fue cliente suyo en un centro de bienestar, por lo que su muerte la golpeó de manera especial.

“Esto es una reflexión para todos los costarricenses, no se puede atropellar la libertad de expresión de esta manera. Vengo de un país donde los periodistas son perseguidos, son asesinados, son encarcelados, por lo que Costa Rica debe prestar mucha atención a lo que está ocurriendo”, señaló.

Camilo Rodríguez fue asesinado a balazos este lunes 16 de noviembre, cuando viajaba en un pick-up sobre la ruta 32 a la altura de San Miguel de Santo Domingo, Heredia.