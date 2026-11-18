Una hora antes de que llegara el cuerpo del periodista Camilo Rodríguez a la funeraria La Última Joya, en Cartago, varias personas ya hacían fila para darle el último adiós y acompañar a sus seres queridos en medio del dolor por su asesinato.

El cuerpo del comunicador se esperaba en el lugar a las 7:30 p. m. de este martes 17 de noviembre.

Dinorah Hernández, vecina de Pacayas de Alvarado, Cartago, guarda un recuerdo particular: tiene un libro de Camilo firmado por él.

“Lo escuchaba y lo veía en un programa que daban en Canal 13, los domingos; son personas como uno, humildes, lo menos que uno espera es que terminen así”, expresó Hernández.

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Otra de las personas que llegó a la funeraria fue Mariela Soto, también vecina de Cartago, quien contó que la noticia de la muerte del comunicador la tomó por sorpresa.

“Me duele, estaba en el trabajo cuando me enteré, pensé que era una broma. Que esto no quede impune”, manifestó.

A Camilo Rodríguez no todos tuvieron la oportunidad de conocerlo en persona, pero su trabajo y su cercanía con el público hicieron que muchos sintieran su muerte. Foto: Redes sociales (Redes Sociales/Archivo LN)

Un llamado a defender la libertad de expresión

Entre quienes llegaron a despedir a Camilo, también estaba Chiquinquirá Medina, una venezolana radicada en Cartago que sí tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente.

Según contó, el periodista fue cliente suyo en un centro de bienestar, por lo que su muerte la golpeó de manera especial.

“Esto es una reflexión para todos los costarricenses, no se puede atropellar la libertad de expresión de esta manera. Vengo de un país donde los periodistas son perseguidos, son asesinados, son encarcelados, por lo que Costa Rica debe prestar mucha atención a lo que está ocurriendo”, señaló.

Camilo Rodríguez fue asesinado a balazos este lunes 16 de noviembre, cuando viajaba en un pick-up sobre la ruta 32 a la altura de San Miguel de Santo Domingo, Heredia.